В Нидерландах не исключают возможности выкупа у Германии 18 танков Leopard 2 для Украины
Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых в Германии в аренду, и передать их Украине в пределах танковой коалиции
Об этом объявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung .
"Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их бесплатно отдать", – сказал он.
Кроме того, Рютте подчеркнул понимание потребности Украины в западных танках, однако добавил, что такой шаг имеет смысл только в координации с другими странами, например Финляндией и Португалией, но решения пока нет.
По словам главы правительства Нидерландов, теперь решение о поставках Leopard должно принять немецкое правительство. Если Германия откажет, Нидерланды с другими странами должны будут сами принять решение о поставках танков на двусторонней основе.
"Но мы еще не на том этапе, и я не хочу оказывать давление на Германию", – добавил Рютте.
- Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
- 22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
- По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
- 23 января в МИД Польши заявили , что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.
- Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.
- Сегодня, 24 января, стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
- По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
- 24 января после нескольких месяцев дебатов канцлер Шольц решил согласовать поставки боевых танков в Украину и разрешить это сделать союзникам.
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