В Нидерландах не исключают возможности выкупа у Германии 18 танков Leopard 2 для Украины

Об этом объявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung .

"Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их бесплатно отдать", – сказал он.

Кроме того, Рютте подчеркнул понимание потребности Украины в западных танках, однако добавил, что такой шаг имеет смысл только в координации с другими странами, например Финляндией и Португалией, но решения пока нет.

По словам главы правительства Нидерландов, теперь решение о поставках Leopard должно принять немецкое правительство. Если Германия откажет, Нидерланды с другими странами должны будут сами принять решение о поставках танков на двусторонней основе.

"Но мы еще не на том этапе, и я не хочу оказывать давление на Германию", – добавил Рютте.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили , что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

Сегодня, 24 января, стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

24 января после нескольких месяцев дебатов канцлер Шольц решил согласовать поставки боевых танков в Украину и разрешить это сделать союзникам.

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