В Нидерландах начались очередные судебные слушания по сбитому MH17
В Нидерландах начался новый этап судебных слушаний по делу рейса MH17. Суд должен заслушать следственного судью, потерпевшие стороны и предоставить слово родственникам погибших
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
Заседания запланированы на 1, 2, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут объявлять, достаточно ли доказательств вины обвиняемых, и назовут наказание, которое, по их мнению, должно быть применено. В сбитие самолета MH17 и гибели 298 пассажиров обвиняют троих россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
На суде все обвиняемые отсутствуют. Интересы Пулатова представлены нидерландскими адвокатами.
Во время предварительных слушаний в сентябре в суд обратились родственники жертв.
Судебный процесс начат 9 марта 2020 года недалеко от Амстердама.
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит 17 июля 2014 года над Донетчиной. Погибли все 298 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Расследованием занимается Международная следственная группа (ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.
В сентябре 2016 года ССГ заявила, что самолет сбит ракетой с ЗРК "Бук", а два года назад выяснила, что она принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.
19 мая 2019 года объявили фамилии подозреваемых в вызвании авиакатастрофы и объявили их в международный розыск.
- Во время судебных слушаний в июне были обнародованы перехваченные разговоры предводителей "ДНР", на которых они обсуждали перевозку зенитно-ракетной установки "Бук"
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