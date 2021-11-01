В Нидерландах начались очередные судебные слушания по сбитому MH17

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".



Заседания запланированы на 1, 2, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут объявлять, достаточно ли доказательств вины обвиняемых, и назовут наказание, которое, по их мнению, должно быть применено. В сбитие самолета MH17 и гибели 298 пассажиров обвиняют троих россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.



На суде все обвиняемые отсутствуют. Интересы Пулатова представлены нидерландскими адвокатами.



Во время предварительных слушаний в сентябре в суд обратились родственники жертв.



Судебный процесс начат 9 марта 2020 года недалеко от Амстердама.



Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит 17 июля 2014 года над Донетчиной. Погибли все 298 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Расследованием занимается Международная следственная группа (ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.



В сентябре 2016 года ССГ заявила, что самолет сбит ракетой с ЗРК "Бук", а два года назад выяснила, что она принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.



19 мая 2019 года объявили фамилии подозреваемых в вызвании авиакатастрофы и объявили их в международный розыск.

Во время судебных слушаний в июне были обнародованы перехваченные разговоры предводителей "ДНР", на которых они обсуждали перевозку зенитно-ракетной установки "Бук"