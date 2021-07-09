В Нидерландах на месяц усиливают карантин
Правительство Нидерландов решило усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
"Это невесело, но необходимо (усилить карантин, - ред.). Сейчас коронавирус движется быстрее, чем мы предполагали", - заявил премьер-министр Марк Рютте.
С 10 июня в Нидерландах посещение заведений общественного питания разрешено только за определенными столиками и на расстоянии 1,5 м. Они не будут работать с полуночи до 6 утра.
Фиксированное место и расстояние также нужны и на культурных или спортивных мероприятиях
Карантин продлится до 13 августа
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