В Нидерландах на месяц усиливают карантин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Это невесело, но необходимо (усилить карантин, - ред.). Сейчас коронавирус движется быстрее, чем мы предполагали", - заявил премьер-министр Марк Рютте.

С 10 июня в Нидерландах посещение заведений общественного питания разрешено только за определенными столиками и на расстоянии 1,5 м. Они не будут работать с полуночи до 6 утра.

Фиксированное место и расстояние также нужны и на культурных или спортивных мероприятиях

Карантин продлится до 13 августа

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