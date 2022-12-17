В Нидерландах мужчина пытался продать в Россию микрочипы и дроны на сумму €2 млн
В Нидерландах 55-летний россиянин пытался контрабандой сбыть в Россию микрочипы и дроны с помощью поддельных документов и фирмы-прикрытия
Об этом сообщает AD.
Об этой схеме стало известно после того, как банк направил сообщение о подозрительных платежах из России.
Отмечают, что компания, используемая мужчиной для прикрытия, продает радиоэлектрические части и расположена в Гелдерланде. Через несколько месяцев после того, как Нидерланды ввели санкции против РФ, задержанный сменил название компании и внезапно стал торговать канцелярией.
По информации прокуратуры, россиянин продолжал сбывать микрочипы и другие технологии. Впоследствии их, вероятно, планировали использовать в военных целях. Кроме того, задержанный пытался продавать в Россию и дроны.
Чтобы избежать санкций, мужчина подделал документы, в которых клиентом указали компанию на Мальдивах. На самом же деле товар был предназначен для компаний в России. В период с июня по сентябрь мужчина подделал восемь таких документов.
Злоумышленник был задержан 27 сентября. Как выяснилось, у него есть российское гражданство и он около 30 лет проживает в Нидерландах. До сих пор он оставался под стражей, однако суд разрешил его выпустить на свободу, пока не начнется судебный процесс.
- 25 октября стало известно, что правительство Нидерландов с начала полномасштабной войны в Украине выдало 91 спецразрешение, освобождающее от санкций, введенных ЕС против России.
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