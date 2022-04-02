В Нидерландах круизный лайнер будут использовать как убежище для украинских беженцев
Вынужденно переселенных людей из Украины в Роттердаме смогут приютить в плавучем отеле. На круизном лайнере Holland America Line планируют разместить до 1 500 украинских беженцев
Об этом пишет The Washington Post.
Круизная компания согласилась предоставлять временным жителям трехразовое горячее питание, отдельные комнаты, услуги уборки, фитнес-центр и доступ в интернет. На борту корабля будут около 650 членов экипажа.
Holland America заявила, что ее вклад является частью обязательства Нидерландов принять 50 тысяч беженцев, спасающихся от нападения России.
"Мы находимся в уникальном положении, чтобы удовлетворить немедленную потребность в еде и жилье, поэтому мы считаем, что очень важно работать с городом Роттердам и зафрахтовать это судно (подписать соглашение о найме судна)", – сказал президент Holland America Line Гас Анторча.
- Напомним, во Франции также превратят туристический паром в отель для беженцев.
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