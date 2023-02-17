В Нидерландах хотят запретить госслужащим использовать TilTok

Об этом информирует NOS.

"Государственные служащие в Нидерландах не должны использовать TikTok на рабочих телефонах. Так считает большинство представителей парламента", - говорится в сообщении.

Депутаты обеспокоены качеством защиты данных и возможностью доступа к информации в приложении, поскольку его разрабатывали в Китае. Они опасаются, что данные пользователей могут просматриваться в китайском правительстве.

Так депутат партии D66 Зинд Деккер-Абдулазиз отмечает, что говорится о "потенциально высоких рисках для безопасности". Она призвала проявить осторожность и запретить TikTok на рабочих устройствах госслужащих.

В свою очередь депутат CDA (Христианско-демократическая партия) Эверт-Ян Слотвег призвал Нидерланды последовать примеру США.

"Мы не должны быть наивными, нужно идти по пути американского правительства", - подчеркнул он.