В Нидерландах хотят запретить госслужащим использовать TilTok
Депутаты в Нидерландах хотят запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах
Об этом информирует NOS.
"Государственные служащие в Нидерландах не должны использовать TikTok на рабочих телефонах. Так считает большинство представителей парламента", - говорится в сообщении.
Депутаты обеспокоены качеством защиты данных и возможностью доступа к информации в приложении, поскольку его разрабатывали в Китае. Они опасаются, что данные пользователей могут просматриваться в китайском правительстве.
Так депутат партии D66 Зинд Деккер-Абдулазиз отмечает, что говорится о "потенциально высоких рисках для безопасности". Она призвала проявить осторожность и запретить TikTok на рабочих устройствах госслужащих.
В свою очередь депутат CDA (Христианско-демократическая партия) Эверт-Ян Слотвег призвал Нидерланды последовать примеру США.
"Мы не должны быть наивными, нужно идти по пути американского правительства", - подчеркнул он.
- 13 декабря 2022 г. стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей СШ запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили, что в Сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное