Об этом говорится в сообщении на сайте музея.

С 1 сентября 2023 года он будет называться H'ART Museum, знаменующий "новый старт", "демонстрирующий объединительную силу искусства и открывающий свои окна в мир", говорят в учреждении.

В дальнейшем художественный и культурно-исторический музей будет сотрудничать с тремя международными партнерами – Британским музеем (Лондон), Центром Помпиду (Париж) и Смитсоновским музеем американского искусства (Вашингтон).

"Это новый увлекательный шаг для нас, современная и перспективная модель. Мы опираемся на наш опыт работы на международной арене и теперь расправляем крылья", – прокомментировала директор амстердамского "Эрмитажа" Аннабель Бирни.

По словам Бирни, совместно с международными партнерами планируется "большие художественные выставки и интимные презентации".

Первая крупная выставка в H`ART Museum запланирована на середину 2024 года. Она будет включать в себя работы российского художника Василия Кадынского. В 2026 году состоится показ выставки Британского музея "Женская сила".

О России в сообщении упоминания нет. Вместо этого, как отмечает dpa, решение было принято через год после разрыва отношений с "материнским" музеем - российским государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге, - который произошел на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Справка: Амстердамский "Эрмитаж" в присутствии тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева открылся в 2009 году для выставления петербургским музеем частей своей коллекции. С момента открытия в амстердамском филиале было показано 30 выставок по предметам российского музея.

Учреждение разорвало связи с российским "Эрмитажем" в марте 2022 года – через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, после чего большая часть коллекции музея была закрыта для публики. Однако впоследствии голландские музеи ссудили "Эрмитажу" лучшие экспонаты из своих коллекций, в частности картины Рембрандта, Вермеера и Ван Гога.