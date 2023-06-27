В Нидерландах изменят название амстердамского музея "Эрмитаж" после разрыва связей с Россией
Амстердамский музей "Эрмитаж" объявил о переименовании спустя год после разрыва связей с российским музеем-тезкой в Санкт-Петербурге после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом говорится в сообщении на сайте музея.
С 1 сентября 2023 года он будет называться H'ART Museum, знаменующий "новый старт", "демонстрирующий объединительную силу искусства и открывающий свои окна в мир", говорят в учреждении.
В дальнейшем художественный и культурно-исторический музей будет сотрудничать с тремя международными партнерами – Британским музеем (Лондон), Центром Помпиду (Париж) и Смитсоновским музеем американского искусства (Вашингтон).
"Это новый увлекательный шаг для нас, современная и перспективная модель. Мы опираемся на наш опыт работы на международной арене и теперь расправляем крылья", – прокомментировала директор амстердамского "Эрмитажа" Аннабель Бирни.
По словам Бирни, совместно с международными партнерами планируется "большие художественные выставки и интимные презентации".
Первая крупная выставка в H`ART Museum запланирована на середину 2024 года. Она будет включать в себя работы российского художника Василия Кадынского. В 2026 году состоится показ выставки Британского музея "Женская сила".
О России в сообщении упоминания нет. Вместо этого, как отмечает dpa, решение было принято через год после разрыва отношений с "материнским" музеем - российским государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге, - который произошел на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Справка: Амстердамский "Эрмитаж" в присутствии тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева открылся в 2009 году для выставления петербургским музеем частей своей коллекции. С момента открытия в амстердамском филиале было показано 30 выставок по предметам российского музея.
Учреждение разорвало связи с российским "Эрмитажем" в марте 2022 года – через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, после чего большая часть коллекции музея была закрыта для публики. Однако впоследствии голландские музеи ссудили "Эрмитажу" лучшие экспонаты из своих коллекций, в частности картины Рембрандта, Вермеера и Ван Гога.
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