В Нидерландах из-за нового штамма COVID-19 "Омикрон" объявили локдаун
В Нидерландах с 25 декабря объявлен локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, такие меры необходимы из-за распространения штамма COVID-19 "Омикрон".
"На нас обрушивается пятая волна, вызванная "Омикроном"", – сказал Рютте.
Локдаун продлится до 14 января. Будут закрыты бары, рестораны и магазины, не торгующие необходимыми для жизни товарами, спортивные залы, парикмахерские, кинотеатры и театры, парки аттракционов.
Строго ограничиваются социальные контакты: нидерландцы могут одновременно принять не более двух посетителей, на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека. На Рождество 25 и 26 декабря можно будет пригласить к себе четырех гостей.
- 19 декабря стало известно, что в Нидерландах вводят строгий карантин на период Рождества и Нового года, чтобы предотвратить быстрое распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".
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