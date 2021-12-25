В Нидерландах из-за нового штамма COVID-19 "Омикрон" объявили локдаун

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, такие меры необходимы из-за распространения штамма COVID-19 "Омикрон".

"На нас обрушивается пятая волна, вызванная "Омикроном"", – сказал Рютте.

Локдаун продлится до 14 января. Будут закрыты бары, рестораны и магазины, не торгующие необходимыми для жизни товарами, спортивные залы, парикмахерские, кинотеатры и театры, парки аттракционов.

Строго ограничиваются социальные контакты: нидерландцы могут одновременно принять не более двух посетителей, на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека. На Рождество 25 и 26 декабря можно будет пригласить к себе четырех гостей.