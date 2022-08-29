В Нидерландах грузовик въехал в толпу: погибли 6 человек, пострадали еще 7 человек
В нидерландском Нью-Бейерленде 6 человек погибли и 7 пострадали, когда грузовик въехал в толпу
Об этом пишет NOS .
Большинство погибших были из Нью-Бейерленда: двое мужчин в возрасте 50 и 62 года и две женщины 32 и 75 лет. Также погибли 41-летний мужчина и 28-летняя женщина из соседнего Гоудсварда. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что трое погибших - члены одной семьи: мать, сын и невестка, которая была на восьмом месяце беременности.
Спортивная ассоциация TOGB из Berkel en Rodenrijs также заявляет о смерти 62-летнего мужчины – ее почетного участника, бывшего члена правления и футбольного арбитра.
Перед ДТП грузовик стоял на дамбе и затем начал двигаться по неизвестным причинам, въехав в толпу из десятков людей, которые делали барбекю. По словам очевидцев, люди вокруг пытались помочь пострадавшим.
Водителем грузовика был 46-летний испанец. Его забрала полиция, авто также изъяли. Установлено, что водитель был трезв.
Сейчас полиция ищет фото и видео с места аварии, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в твиттере выразил близким погибших в ДТП.
"Ужасная новость об аварии в Нью-Бейерленде. Мои мысли - с жертвами этой ужасной трагедии и их родственниками Я желаю им много сил", - подчеркнул он.
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