Об этом информирует NOS .

"TikTok уже был запрещен для чиновников центральных властей, но это не единственное приложение, которое им запрещено иметь на рабочих телефонах. Также приложение интернет-магазина AliExpress и чат-приложение WeChat", - говорится в сообщении.

Так, в список запрещенных программ попали 10 приложений. Среди них четыре программы из Китая. Также есть приложения из России, Ирана и Северной Кореи. Эти страны, по данным нидерландской разведки, причастны к шпионажу.

Отмечают, что так были заблокированы приложение российской сети ВКонтакте и программа для редактирования видео CapCut. Подозревают, что эти приложения могут использовать для доступа к личным данным пользователей.