В Нидерландах чиновникам запретили устанавливать на рабочие телефоны приложение AliExpress
Чиновникам в Нидерландах запретили устанавливать на рабочие телефоны приложение AliExpress и ряд программ из-за возможной угрозы шпионажа
Об этом информирует NOS .
"TikTok уже был запрещен для чиновников центральных властей, но это не единственное приложение, которое им запрещено иметь на рабочих телефонах. Также приложение интернет-магазина AliExpress и чат-приложение WeChat", - говорится в сообщении.
Так, в список запрещенных программ попали 10 приложений. Среди них четыре программы из Китая. Также есть приложения из России, Ирана и Северной Кореи. Эти страны, по данным нидерландской разведки, причастны к шпионажу.
Отмечают, что так были заблокированы приложение российской сети ВКонтакте и программа для редактирования видео CapCut. Подозревают, что эти приложения могут использовать для доступа к личным данным пользователей.
- 17 февраля стало известно, что депутаты в Нидерландах хотят запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
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