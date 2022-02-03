В Нидерландах частично демонтируют исторический мост для прохода яхты Безоса
В Нидерландах правительство планирует частично разобрать популярный подъемный мост De Hef в Роттердаме, чтобы через него могла пройти новая яхта основателя компании Amazon Джеффа Безоса
Об этом сообщает Rijnmond.
Судостроительная компания Oceanco, занимающаяся строительством яхты для Джеффа Безоса, обратилась к власти Роттердама с просьбой разобрать центральную часть моста De Hef. Отмечается, что высота трехмачтовой яхты достигает 40 м. Также компания оплатит работу по разбору и сбору, однако сумма сделки неизвестна. Заявка на ремонт моста уже подана.
Культовый мост снова собрали в 2017 году после масштабной реконструкции, после чего муниципалитет Роттердама пообещал, что его больше никогда не демонтируют.
Мост, отличающийся зеленым цветом и стальной конструкцией, является символом индустриального прошлого города. С 1927 года он исполнял роль поворотного, но после нескольких пробок и столкновений было принято решение заменить мост на подъемный. Издание отмечает, что De Hef – это национальная достопримечательность, а это значит, что мост просто так изменить нельзя.
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