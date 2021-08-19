В Нидерландах бросили "коктейль Молотова" в окно журналиста
Ночью в голландском городе Гронинген неизвестные бросили зажигательной смесью в окно журналиста Виллема Грюневельда
Об этом пишет Euronews.
Сообщается, что это уже второе нападение на журналистов в Голландии за лето. 15 июля от ран после покушения неделей ранее в Амстердаме умер журналистов-расследователей Петер де Вриз. Предварительное убийство было связано с расследованием деятельности преступного синдиката, который специализировался на покушениях.
"Полиция проводит масштабное расследование инцидента, когда зажигательную смесь бросили в окно журналиста", - говорится в сообщении.
"К счастью, никто не пострадал, но журналист и его партнер были очень поражены", - добавили в полиции.
Причина нападения не установлена.
Власти начали расследование инцидента в Гронингене и допросят свидетелей.
По данным голландского общественного телевидения, Гроневельда ранее запугивали, а камни бросали в окна его дома два года назад.
В интервью журналистскому вэб-сайту на прошлой неделе журналист сказал, что "чаще стал смотреть через плечо, когда гуляет по городу".
- 15 июля после ран от покушения в Амстердаме умер голландский журналист-расследователь Петер де Вриз
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