В Нидерландах беженцы из Украины вышли на протест с требованиями лучших условий проживания
Несколько десятков украинских беженцев, которые находятся в приемном центре в Харскампе в Нидерландах, протестуют, прося о лучших условиях проживания
Об этом пишет NOS.
"У нас нет никакого личного пространства, - сказал один протестующий в интервью Omroep Gelderland. "Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание на нуле", - утверждает другой.
Армейский лагерь у села Велуве в Нидерландах уже более года как принял несколько сотен украинских беженцев. Десятки из них вышли 15 апреля на улицы. Они несли украинские флаги и протестные плакаты с надписями типа "Пожалуйста, помогите" и "Права человека?".
Наибольшее беспокойство вызывает судьба детей. В лесах за линией фронта проходят военные учения. Они боятся сильного грохота. Кроме того, одна из протестующих отметила, что дети могут ходить в школу только два дня в неделю.
Муниципалитет Эде, ответственный за прием беженцев, заявил, что признает некоторые из этих жалоб. "Некоторые из них уже больше года находятся в военных казармах, которые не обязательно приспособлены для этого, - написал в своем заявлении представитель муниципалитета.
"В настоящее время мы принимаем около 330 человек. В ближайшее время это число вырастет до 360 или 370 человек. Там проживало больше людей, но это уже невозможно с точки зрения условий. Таким образом, мы пытаемся достичь идеального сочетания между пригодностью для жизни и конфиденциальностью, а также убежищем". для людей, которые в этом нуждаются", - утвердил он.
- Напомним, правительство государства Израиль решило продлить еще на один год выдачу виз и оказание всесторонней помощи беженцам от российского вторжения в Украину.
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