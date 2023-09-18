В Нидерландах арестован чиновник минобороны, который экспортировал в РФ запчасти для самолетов через третьи страны

Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что 48-летний мужчина из города Арнем был арестован в конце августа. Его 53-летнего сообщника, предоставившего следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника минобороны, взяли под стражу накануне.

Двое мужчин обвиняются в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"По месту жительства изъяты записи, цифровые носители информации и боеприпасы. Мужчина работает в министерстве обороны", - добавили в пресс-релизе FIOD.

В то же время в нидерландском министерстве обороны пока не комментируют эту тему.

Что известно о санкциях в отношении российских авиакомпаний

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности.

В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.

В августе 2023 года Reuters со ссылкой на таможенные данные сообщал , что авиаперевозчики России вопреки санкциям Запада получили запчасти для самолетов на общую сумму не менее 1,2 миллиарда долларов с мая прошлого года.