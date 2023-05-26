Об этом сообщает издание Guardian.

Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама.

Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что земля арестована 12 мая национальной прокуратурой в рамках уголовного расследования финансовых, экономических и экологических правонарушений.

По словам Хелен Овер де Линдена, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что бывший зять Путина, вероятно, фигурирует в уголовном расследовании, однако подтверждений пока нет. Прокуратура не комментирует причину.

Фаассен живет в Москве. Журналисты утверждают, что недавно правоохранители допрашивали его во время прибытия в Нидерланды. Подозрение касалось уклонения от санкций, также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. Однако он вроде бы быстро вернулся в Россию.

СМИ считают, что власти Нидерландов подозревают его в уклонении от санкций.

Справка: Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году. Потом пара развелась, у них есть 10-летний сын.