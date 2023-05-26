В Нидерландах арестовали земельный участок бывшего зятя Путина, - СМИ
В Нидерландах прокуроры наложили арест на землю бизнесмена Йоррита Фаассена, бывшего мужа дочери российского диктатора Путина Марии Воронцовой
Об этом сообщает издание Guardian.
Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама.
Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что земля арестована 12 мая национальной прокуратурой в рамках уголовного расследования финансовых, экономических и экологических правонарушений.
По словам Хелен Овер де Линдена, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что бывший зять Путина, вероятно, фигурирует в уголовном расследовании, однако подтверждений пока нет. Прокуратура не комментирует причину.
Фаассен живет в Москве. Журналисты утверждают, что недавно правоохранители допрашивали его во время прибытия в Нидерланды. Подозрение касалось уклонения от санкций, также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. Однако он вроде бы быстро вернулся в Россию.
СМИ считают, что власти Нидерландов подозревают его в уклонении от санкций.
Справка: Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году. Потом пара развелась, у них есть 10-летний сын.
- Обе взрослые дочери диктатора Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – были внесены в санкционные списки ЕС, США, Канады в апреле 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В то же время против Фаассена санкции введены не были.
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