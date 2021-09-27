В Нидерландах арестовали украинца, его обвиняют в перевозке нелегалов, - МИД
Правоохранители в Нидерландах задержали гражданина Украины по делу о нелегальной перевозке мигрантов
Об этом сообщил Радио Свобода представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины-капитана парусного судна по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов. Суд избрал Украинский мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщил Николенко.
Посольство Украины взаимодействует с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств и обеспечения соблюдения прав гражданина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.03Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное