В Нидерландах арестовали украинца, его обвиняют в перевозке нелегалов, - МИД

Об этом сообщил Радио Свобода представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины-капитана парусного судна по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов. Суд избрал Украинский мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщил Николенко.

Посольство Украины взаимодействует с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств и обеспечения соблюдения прав гражданина.

