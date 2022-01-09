В Нежине тушат пожар на мебельной фабрике
В городе Нежин Черниговской области на мебельной фабрике в воскресенье, 9 января 2022 года, взорвался отопительный котел. Продолжается ликвидация пожара
Подробности со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС приводит Еспресо.TV .
"9 января в 14:30 в г. Нежине на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика", предварительно, в результате взрыва отопительного котла в котельной возник пожар с распространением на кровлю цеха по производству пеллет", - отмечают спасатели.
В 16:07 пожар локализован на площади 200 кв.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.
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