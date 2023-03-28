В Нежине переименовали улицу в честь расстрелянного россиянами Александра Мациевского
В Нежине городской совет переименовал улицу в честь Героя Украины Александра Мациевского, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине"
Об этом написал городской голова Александр Кодола.
Он рассказал, что решению предшествовало длительное общение с мамой героя.
"Обсуждались разные варианты увековечения его памяти на уровне города. Одним из вариантов стало переименование одной из центральных улиц города в честь погибшего", – рассказал Кодола.
Городской голова отметил: учитывая, что война продолжается, рабочей группой было принято решение приостановить процесс переименования улиц до ее окончания, однако Мациевский стал исключением.
"Кроме того, на рассмотрении есть еще ряд предложений по увековечению памяти Героя. Одним из таких предложений является установка памятника Мациевскому. Также в ближайшее время специалисты приступят к созданию мемориального комплекса на Аллее Героев на местном кладбище", - добавил Кодола.
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