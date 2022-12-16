Информацию об этом на платформе prozorro разместил Фонд госимущества.

В описании лота говорится, что кроме храма продаются также три пристройки. Здание трехэтажное кирпичное общей площадью 304,7 м².

Интересна информация о годе постройки. В техдокументации указан 1956 г., хотя стилистически ее можно отнести к концу XIX в.

Не менее интересны данные о том, что "нежилое здание "церковь" расположено на земельном участке площадью 569,7784 га, который принадлежит на праве постоянного пользования Специальному авиационному отряду Оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины.

Продажа началась 1 декабря, до 19 декабря принимаются заявки, а сам аукцион должен пройти 20 декабря.

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