В Нежине на аукционе продают здание церкви
Аукцион по продаже "нежилого здания "церкви" в Черниговской области, принадлежащего ГСЧС, состоится 20 декабря - его начальная цена составляет 40 тыс. грн
Информацию об этом на платформе prozorro разместил Фонд госимущества.
В описании лота говорится, что кроме храма продаются также три пристройки. Здание трехэтажное кирпичное общей площадью 304,7 м².
Интересна информация о годе постройки. В техдокументации указан 1956 г., хотя стилистически ее можно отнести к концу XIX в.
Не менее интересны данные о том, что "нежилое здание "церковь" расположено на земельном участке площадью 569,7784 га, который принадлежит на праве постоянного пользования Специальному авиационному отряду Оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины.
Продажа началась 1 декабря, до 19 декабря принимаются заявки, а сам аукцион должен пройти 20 декабря.
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