Об этом пишет The New York Times .

Американское издание отмечает, что пока нет признаков того, что украинские военные остановят контрнаступление после освобождения Херсона.

NYT отмечает, что многие аналитики и дипломаты предполагали, что зимой в боевых действиях может наступить пауза, но после того, как россияне сбежали из Херсона, Украина не желает останавливаться, чтобы не позволить войне зайти в тупик.

По данным источников NYT среди военных, становится все больше признаков подготовки Украины к новому наступлению. В частности, он может быть развернут в Запорожской области в направлении оккупированного Мелитополя.

"Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на Юге, либо на востоке, продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковщины, чтобы отразить город Сватово в Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца", - пишет NYT.

О том, что логика войны не позволяет ВСУ останавливаться американскому изданию, заявил старший лейтенант, командир противотанкового подразделения, обороняющий Бахмут на Донетчине Андрей Михейченко.

"Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал опрокидывать резервы и блокировать удары", - сказал Михейченко.

Аналитики отмечают, что Украина боится делать паузу, поскольку уверена, что Россия использует ее, чтобы закрепиться на оккупированных территориях. Другие эксперты прогнозируют, что полномасштабные боевые действия могут утихнуть зимой и возобновиться весной.

Впрочем, они сходятся во мнении, что следующий этап войны будет крайне жестоким.

"Война не прекратится зимой. Но борьба будет вестись в другом темпе. И это дает политическим и военным лидерам возможность спланировать год, который, вероятно, будет жестоким и кровавым", – предположил генерал-майор австралийской армии в отставке Мика Райан.

12 ноября Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

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