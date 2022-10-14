В Netflix назвали 7 украинских фильмов, на которые приобрели права

Названия лент подтвердил дистрибьютор Film.ua Distribution в комментарии The Village Украина.

Фильмы, которые уже доступны на сервисе:

"Мої думки тихі" Антонио Лукича;

"Захар Беркут" Ахтема Сеитаблоева и Джона Винна;

"Зірки за обміном" Алексея Даруги;

"Віддана" Кристины Сиволап;

"Фокстер и Макс" Анатолия Матешко;

"Сторожева Застава" Юрия Ковалева;

"Поводир" Олеся Санина.

"Этой осенью мы заключили действительно уникальное соглашение и продали права на просмотр большого пакета украинских фильмов на Netflix на территории Украины. По условиям и бизнес-этике мы должны держать это в секрете, поэтому просто наблюдали, как украинские СМИ провели настоящее расследование, обнародовали информацию, хоть и неполную, заранее, как эту информацию подхватила общественность, что свидетельствует о том, что наши полные метры действительно нужны зрителю, вызывают заинтересованность и восхищение, вдохновляя и дальше работать на локальную и глобальную дистрибуцию украинских фильмов и сериалов. Продолжение следует", - отметил директор Film.ua Distribution. Евгений Драчев.

В октябре стало известно, что Netflix впервые приобретет обширный пакет украинских фильмов. Речь шла о 14 проектах, среди которых также "Большая прогулка", "Лучшие выходные" и "Снайпер. Белый ворон".

В сентябре на Netflix появились три украинских фильма "Дикое поле", "Янтарные копы" и "Встреча одноклассников", доступные для просмотра на территории Украины.

Кроме того, продюсер "Дикого поля" Владимир Яценко ведет переговоры с Netflix по другим своим проектам, среди которых "Домой" Наримана Алиева, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Я и Феликс" Ирины Цилык.

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