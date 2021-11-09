В Netflix добавили новую функцию для детей
В Netflix добавили новую функцию, чтобы привлекать детей на свою платформу
Об этом сообщает BusinessToday .
Теперь функция "Клипы для детей" в приложении Netflix доступна для пользователей iOS. Благодаря ей можно смотреть короткие видео из детских программ и фильмов Netflix.
Новая функция должна привлечь зрителей, смотрящих TikTok и YouTube Shorts.
Функцию "Клипы для детей" будут вводить на этой неделе в США и испаноязычных странах Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии и Ирландии.
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