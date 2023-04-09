В Нетешине у собора Московского патриархата собрали 800 подписей

Об этом Общественному Хмельницкий рассказала организатор собрания Елена Степанюк.

По ее словам, акция проходила с восьми до девяти утра. На ней собирали подписи за переход Собора Иконы Божией Матери УПЦ (МП) и храма Святой Преподобной Параскевы Сербской УПЦ (МП) в ПЦУ.

По состоянию на 11:00 зарегистрировано 800 человек.