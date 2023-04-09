В Нетешине у собора Московского патриархата собрали 800 подписей
В Нетешине 9 апреля собрались горожане на мирную акцию у Собора Иконы Божьей Матери УПЦ (МП), одновременно в соборе священники московского патриархата проводили богослужение
Об этом Общественному Хмельницкий рассказала организатор собрания Елена Степанюк.
По ее словам, акция проходила с восьми до девяти утра. На ней собирали подписи за переход Собора Иконы Божией Матери УПЦ (МП) и храма Святой Преподобной Параскевы Сербской УПЦ (МП) в ПЦУ.
По состоянию на 11:00 зарегистрировано 800 человек.
- 8 апреля в Каменце-Подольском проголосовали за переход собора Александра Невского в ПЦУ, однако приход УПЦ (МП) не отдает ключи.
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