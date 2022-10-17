В нескольких странах ЕС развернут тренировочную миссию для ВСУ. Большинство солдат будут учиться в Польше

Об этом сообщает polskieradio24.

Такое решение принято главами МИД 27 стран ЕС на встрече в Люксембурге.

"Для начала 15 тысяч солдат должно пройти подготовку в нескольких странах ЕС, большинство из них в Польше. Оперативное командование миссии также будет в Польше, вероятно, в окрестностях Жешува", - пишут в польском издании.

Также там отметили, что это будет первая подобная миссия в истории ЕС как по размеру, так и по местоположению, поскольку обучение будет организовано в странах-членах.

Хотя страны ЕС уже готовят украинских военных на двусторонней основе, миссия гарантирует координацию и обучение по единому стандарту.

"Очевидно, что если объединить возможности европейских армий, мы можем предложить гораздо больше", – подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Главная цель миссии – подготовить украинцев к борьбе с россиянами на фронте. Для многих из них это будут основы обращения с оружием, патрулирование, медицинская помощь. Второй этап – профильная подготовка – артиллерийская, противовоздушная или снайперская. Последний этап – интеграция внутри батальонов. Миссия также будет для командиров, следовательно, среди прочего, обучение тактике ведения войны.

Идея обучения украинских военных возникла еще до нападения России, тогда была дискуссия об отправке войск ЕС в Украину, но единодушия среди стран ЕС не было. Российская агрессия изменила настроения и согласие было дано в понедельник, 17 октября.

Эта миссия важна не только потому, что предлагает украинцам обучение по западным стандартам, но также, как сказал один из экспертов ЕС в интервью брюссельской корреспондентке Польского радио, военное присоединение Украины к ЕС.

Напомним, ЕС ищет доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины

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