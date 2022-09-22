В нескольких общинах Полтавщины проведут обучающие стрельбы 22 сентября
В трех общинах Полтавщины 22 сентября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"22 сентября на территории Полтавской, Лохвицкой и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 21 сентября провели обучающие стрельбы в Полтавской и Хорольской общинах Полтавщины.
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