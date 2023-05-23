Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно работает ПВО. В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БПЛА.

По состоянию на 01.14, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В 02:04 раздался отбой тревоги.

Официальных сообщений о взрывах или работе ПВО пока нет.