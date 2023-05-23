В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: взрывы слышны в Николаевской области
В ночь на вторник, 23 мая, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Николаевской области
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно работает ПВО. В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БПЛА.
По состоянию на 01.14, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В 02:04 раздался отбой тревоги.
Официальных сообщений о взрывах или работе ПВО пока нет.
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