Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Отмечается, что обращения транслировались по телеканалам ТВ-3, СТС, ТНТ и другим.

Обращение прервали спустя 30-40 секунд после начала. Местные в соцсетях сообщают, что в нем президент Украины рассказал о предстоящем возвращении временно оккупированных украинских территорий под контроль ВСУ.

Во вторник, 6 декабря, кибервойска взломали ряд российских сайтов и опубликовали поздравления для ВСУ в честь профессионального праздника.

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