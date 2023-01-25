В нескольких областях РФ и в оккупированном Крыму по телевизору показали обращение Зеленского
В оккупированном Крыму, а также в Краснодарской и Белгородской областях РФ неизвестные взломали ряд российских каналов и пустили в эфир обращение Зеленского
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
Отмечается, что обращения транслировались по телеканалам ТВ-3, СТС, ТНТ и другим.
Обращение прервали спустя 30-40 секунд после начала. Местные в соцсетях сообщают, что в нем президент Украины рассказал о предстоящем возвращении временно оккупированных украинских территорий под контроль ВСУ.
- Во вторник, 6 декабря, кибервойска взломали ряд российских сайтов и опубликовали поздравления для ВСУ в честь профессионального праздника.
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