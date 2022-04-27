В нескольких локациях Мариуполя заработал Wi-Fi
В Мариуполе появились три точки доступа в интернет
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
"Кроме Порт-Сити появились точки Wi-Fi в помещении бывшего АТБ на Восточном и по адресу ул. Пашковского 64", - отметил он.
Петр Андрющенко призвал горожан сообщать близким о наличии интернета.
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