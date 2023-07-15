После каждой войны справедливость требует, чтобы агрессор заплатил. В частности, и в прямом смысле – средствами на восстановление тем, на кого напал. Но если разбитый агрессор не оккупирован и сам распоряжается своими ресурсами – соблюдение условий под большим вопросом.

Во многом это ответственность победителей. Если бы союзники ответили полицейской акцией на введение Гитлером войск в Рейнскую зону, или, позже, не побоялись защитить Чехословакию – история сложилась бы иначе. Без II Мировой войны. И "чувство мести" реваншисты в Германии могли бы лелеять очень долго – без шансов погрузить мир в тотальную войну еще раз.

Однако обстоятельства меняются, как и политические приоритеты ведущих стран мира, или взгляды тех, кто будет там у власти. Это делает возможным реванши вроде перевооружения Германии после I Мировой или России – после Крымской войны в XIX веке.

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А россияне будут точно испытывать фантомные боли. Им телевизор рассказывает, что они побеждают. А перед тем десятилетиями сериалы внушали, что "русские не могут не победить". Многие и после военного поражения России будут грезить мифами – как до сих пор любят ветераны вторжения СССР в Афганистан, например. Что они (бы) "победили", но их "предали". И будут искать реванша. Поэтому единственный путь к миру – деконструкция империи.

Но этот процесс длительный. А восстановление Украины – дело немедленное. Это выдвигает конкретные требования к механизму послевоенного возмещения причиненного московитами вреда.

Первое – нахождение механизма безусловного изъятия в пользу всех российских активов, замороженных по всему миру. Арест, который пока договорились наложить на эти средства, может быть лишь временным решением, а не заменой конфискации. Вполне возможно, что условием станет судебное осуждение российской агрессии. Здесь помог бы специальный трибунал, который позволит принять решение в сжатые сроки.

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Второе – специальный (санкционный) налог на торговлю с Россией и торговлю товарами русского происхождения. Подобно действующим ныне санкционным ограничениям, торговля с Россией должна иметь высокую цену; а собранные средства – направляться на восстановление Украины. Это уже сейчас требует усовершенствования "вторичных санкций" – механизмов, позволяющих отслеживать происхождение товаров и делающих лишенными смысла перепродажи через посредников и "третьи страны".

В конце концов, российская собственность, в том числе и в совместных с международными владельцами проектах, также должна стать источником взыскания.

Тогда, что бы ни происходило в России после поражения ее армии, платить за свои преступления московитам придется.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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