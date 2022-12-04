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В неработающих школах Литвы готовят 5 тысяч мест для беженцев из Украины

4 декабря, 2022 воскресенье
16:26
Общество На фото люди, прибывшие в аэропорт Дублина

В десяти бывших школах Литвы готовят места жительства беженцев из Украины. Рассчитывают, что готовы принять до пяти тысяч украинцев

Об этом сообщает издание lrt.lt.

Как сообщил вице-министр социальной защиты и труда Мартин Шюркаус, места для беженцев предусматривают в десяти зданиях, в которых могут разместиться около 5 тысяч человек. Еще 1000 мест находится в общежитиях ПТУ и муниципальном жилищном фонде.

"Мы пытаемся использовать разные средства поддержки, получили кровати, матрасы, постельное белье от Европейской комиссии. Но для муниципалитетов все коммунальные расходы, которые будут связаны с проживанием, будут возмещены. Эти средства выделит министерство", - сказал М.Шюркаус.

Представители муниципалитетов говорят, что найти пустые, пригодные для проживания дома непросто.

Мебель, постельное белье, другие предметы первой необходимости, которые могут понадобиться беженцам, закупаются совместно пунктом приема беженцев. Их тоже дарят люди.

Прогнозируют, что с наступлением зимы в Литву может прибыть больше беженцев, но представители миграционного департамента говорят, что наплыва нет. За день прибывает около сотни людей из Украины. В первые недели войны в Литву прибывало более 1800 украинцев в сутки.

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