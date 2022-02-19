В непризнанном "Приднестровье" тренируются вести ночные бои
В так называемой Приднестровской молдавской республике прошли учения по ночным боевым стрельбам
Об этом сообщает Минобороны этого непризнанного образования, передает Еспрессо.TV.
"Стрельба из пулеметов БТР и стрелкового оружия велась трассирующими боеприпасами. На разном удалении поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника", - говорится в информации на сайте МО "ПМР".
Перед этим армия "ПМР" упражнялась в боевых стрельбах днем.
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