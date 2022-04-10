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В непризнанном Приднестровье РФ пытается провести мобилизацию, чтобы напасть на Одесчину, - ОВА

10 апреля, 2022 воскресенье
22:16
война с Россией

В захваченном РФ Приднестровье (Молдова) пытаются провести мобилизацию в корпус, который может напасть на Одесскую область

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире одного из телеканалов, передает Liga.net .

Он рассказал, что в администрации отслеживают движения на территории оккупированного РФ Приднестровья, где базируются войска.

"Там есть имитация определенных действий со стороны находящегося там оккупационного контингента, а также со стороны так называемой армии Приднестровья. Пытаются набирать людей в оккупационный корпус. Пойдет он в бой или не пойдет - пусть прежде всего думают о собственной жизни, если постараются двинуться через Одесщину", - заявил Братчук.

Он добавил, что попытка мобилизации не имеет особого успеха.

Напомним, на аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов. Не исключено, что кафиры попытаются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

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Россия
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