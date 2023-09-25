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В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину обнаружили обломки ракеты

25 сентября, 2023 понедельник
16:41
Мир

В понедельник, 25 сентября, в непризнанном Приднестровье обнаружили обломки ракеты после ночной атаки РФ на Одессу

Об этом сообщает Newsmaker.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Биляков сообщил, что обломки ракеты упали на территории Приднестровья в селе Кицканы, после ракетной атаки на Одесскую область. Отмечается, что обошлось без пострадавших и повреждений.

"Боевая часть ракеты вошла в почву, но не ворвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности", - говорит Биляков.

В свою очередь, так называемое министерство внутренних дел Приднестровья отметило, что в Кицканах жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, вероятно, ракеты ПВО. "МВД" заявляет, что ракета не представляет опасности.

"Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", - говорится в заявлении.

Так называемое МВД Приднестровья заявляет, что "ситуация находится под контролем".

Фото: МВД Приднестровья

  • В ночь на 25 сентября РФ запустила по Украине "шахеды", ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы". В результате обстрелов в Одессе погибли два человека.
Преднестровье
Война с Россией
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