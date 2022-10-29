В непризнанном Приднестровье не зафиксирована военная активность, - ОК "Юг"

Об этом говорится в ночном отчете оперативного командования "Юг".

"Силы обороны продолжают выполнять задачи по освобождению оккупированных территорий и стабилизации и контролю обстановки в других регионах. Враг продолжает манипуляции и обманные маневры на информационном фронте, пытаясь выиграть время для переформатирования своей обороны. Не позволяйте вражеским силам вводить вас в заблуждение. На территории приднестровского региона республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, военной активности не наблюдается", - говорится в отчете.

В пятницу, 28 октября, в Херсонской области российская авиация ударила по населенным пунктам Бериславского района.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские корабли маневрируют вдоль побережья Крыма за мысом Тарханкут.

Украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов оккупантов в Бериславском и Николаевском районах.

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