В непризнанном Приднестровье не зафиксирована военная активность, - ОК "Юг"
Оперативное командование "Юг" отмечает, что на территории непризнанного Приднестровья не было зафиксировано никакой военной активности
Об этом говорится в ночном отчете оперативного командования "Юг".
"Силы обороны продолжают выполнять задачи по освобождению оккупированных территорий и стабилизации и контролю обстановки в других регионах. Враг продолжает манипуляции и обманные маневры на информационном фронте, пытаясь выиграть время для переформатирования своей обороны. Не позволяйте вражеским силам вводить вас в заблуждение. На территории приднестровского региона республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, военной активности не наблюдается", - говорится в отчете.
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