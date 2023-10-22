В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
В воскресенье, 22 октября, в округе Дадинг в Непале произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в округе Дадинг, индийский штат Одиша, примерно в 55 километрах к западу от Катманду.
"Мы почувствовали очень сильные подземные толчки. Некоторые жители выбегали из своих домов. Пока нет сообщений о пострадавших", – сказал чиновник округа.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 13 километров.
- 15 октября на западе Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Сейчас известно об одном погибшем и около 150 раненых.
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