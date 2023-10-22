В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в округе Дадинг, индийский штат Одиша, примерно в 55 километрах к западу от Катманду.

"Мы почувствовали очень сильные подземные толчки. Некоторые жители выбегали из своих домов. Пока нет сообщений о пострадавших", – сказал чиновник округа.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 13 километров.