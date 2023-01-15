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В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту, по меньшей мере, 40 погибших

15 января, 2023 воскресенье
09:35
Мир

В Непале на взлетно-посадочной полосе аэропорта Покхара потерпел крушение самолет с 68 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, по меньшей мере 40 человек погибли

Об этом сообщает Reuters .

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на котором находились 72 человека, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара. На месте аварии начался пожар.

На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Представитель авиационных властей Непала заявил, что погибли по меньшей мере 40 человек.

Катастрофа произошла во время взлета. Аварию потерпел самолет АTR 72. Спасательные работы на месте продолжаются. Аэропорт Покхара временно приостановил работу.

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авиакатастрофа
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