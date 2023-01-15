В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту, по меньшей мере, 40 погибших

Об этом сообщает Reuters .

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на котором находились 72 человека, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара. На месте аварии начался пожар.

На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Представитель авиационных властей Непала заявил, что погибли по меньшей мере 40 человек.

Катастрофа произошла во время взлета. Аварию потерпел самолет АTR 72. Спасательные работы на месте продолжаются. Аэропорт Покхара временно приостановил работу.

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