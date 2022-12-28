В немецкой разведке разоблачили предполагаемого русского шпиона

Такую информацию в среду, 28 декабря, обнародовало издание Spiegel .

Утверждается, что западная разведка несколько недель назад обнаружила у российской стороны данные, которые однозначно можно было определить как подготовившиеся в BND – один или несколько документов, касающихся разведывательной информации о России.

В частности, известно, что благодаря предупреждению иностранного партнера специалистам по безопасности BND удалось обнаружить источник утечки – Карстена Л., работавшего руководителем подразделения в отделе технической разведки. По своей должности у него был доступ к большому количеству документов с высокой степенью секретности.

Кроме того, по информации издания, внимание следствия привлек еще один человек, работающий на Федеральную разведывательную службу Германии – он якобы открывал на своем рабочем компьютере документы, относящиеся к расследованию.

Но следствие считает маловероятным, что этот человек также шпионил в пользу России. Более вероятно версия, что подозреваемый Карстен Л. пытался использовать ее для отведения подозрения от себя.

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.

30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах. В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.

23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.

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