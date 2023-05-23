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В немецкой оппозиции выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

23 мая, 2023 вторник
09:24
Мир

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) считает, что Киев должен получить все, что использует НАТО и не противоречит международному праву. Он уверен, что предоставление ракет Taurus Украине намного более рационально, чем хранить их на складах в Германии

Об этом сообщает RND.

ракети Taurus

Фото: Getty Images


Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров.

Как рассказал журналистам ракетный эксперт из Университета Осло Фабиан Гоффманн, у РФ нет средств для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты типа Storm Shadows, которые Украина уже получила от Германии. Правда, чтобы изменить ход войны, Украине нужно много таких ракет.

"Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в общевойсковых боях и что допустимо по международному праву", - сказал представитель немецкой ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

По его мнению, больше не должно быть никаких красных линий – Украина должна получить все те вооружения, которые использует НАТО. Кизеветтер сказал, что в Германии немного таких ракет, однако будет более рационально, чтобы их использовали против российских оккупантов ВСУ. Он отметил, что Берлин заказал около 600 ракет Taurus, однако в рабочем состоянии всего 150.

По его словам, Украине нужен большой ракетный альянс, чтобы получить преимущество россиянам на поле боя. Эксперт считает, что ракеты Taurus можно интегрировать для использования советскими истребителями. В боевое состояние такие ракеты можно привести через месяц или два.

  • Валерий Рябых, военный эксперт Defense Express, отметил , что по предварительным расчетам около 10 ракет Storm Shadow смогут прервать враждебное сообщение по Керченскому мосту.
Германия
Война с Россией
оружие для Украины
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