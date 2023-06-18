Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Сенсационной акцией с использованием каноэ и надувных лодок климатические активисты протестовали против круизного туризма в Росток-Варнемюнде в субботу вечером. Демонстранты задержали отправку круизного лайнера Aida Diva на два часа.

Отмечается, что с целью привлечения внимания к экологически вредным последствиям круиза, климатические активисты из группы "Smash Cruiseshit" около 18:00 расположились в порту Росток-Варнемюнде в резиновых лодках и каноэ перед круизным лайнером Aida Diva, чтобы не дать ему выйти из порта. Полиция расчистила блокаду с помощью лодок с воды, однако лайнер смог отчалить и покинуть порт только после двухчасовой задержки.

Как подтвердила пресс-секретарь полиции, около 20 человек до этого находились на воде и развернули на круизном лайнере плакаты. На одном из них они требовали: "Морское спасение в Средиземном море вместо роскошных лайнеров в каждом море".

Также отмечается, что два активиста залезли на фонари круизного терминала на набережной, а некоторые демонстранты пытались попасть на 252-метровое судно.

"Прежде всего мы начали расследование по факту нарушения Закона о собраниях", - сказал представитель полиции. С тех пор климатические активисты обвинили полицию в том, что она вытолкнула некоторые из их гребных лодок от них и опрокинула их.

"Люди, которые купались в воде, неоднократно подвергались опасности из-за моторных лодок экстренных служб", - говорится в сообщении. После акции протеста по меньшей мере один член группы подвергся "жестокому физическому насилию" во время установления личности в отделении милиции.

Деятельность климатических активистов в мире

14 октября 2022 года экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо. А 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель". В тот же день в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.

25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.

28 января в Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против расходования миллиардов в Нидерландах на субсидии для производителей ископаемого топлива.

4 мая активисты организации "Последнее поколение" вышли на протест топлесс и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики итальянского правительства.