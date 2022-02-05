В Немецком правительстве уже боятся, что "Северный поток-2" усилит зависимость ФРГ от российского газа

Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke и газете Ouest-France.

По словам Хабека, Москва может использовать поставки газа против интересов Берлина.

"В геополитическом плане "Северный поток-2" не только усугубит нашу зависимость от российского газа, но и сосредоточится на единственном уязвимом пути поставки. "Северный поток-2" повышает потребность в диверсификации источников нашего газоснабжения", - пояснил Хабек.

Он добавил, что события последних недель и напряжение на границе Украины усилили опасения из-за того, что Россия может использовать поставки газа против интересов Германии.

"Если Россия продвинется в Украине, ей придется заплатить большую экономическую цену", - сказал Хабек.