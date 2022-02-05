В Немецком правительстве уже боятся, что "Северный поток-2" усилит зависимость ФРГ от российского газа
Вице-канцлер, министр по делам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличит зависимость страны от российского газа
Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke и газете Ouest-France.
По словам Хабека, Москва может использовать поставки газа против интересов Берлина.
"В геополитическом плане "Северный поток-2" не только усугубит нашу зависимость от российского газа, но и сосредоточится на единственном уязвимом пути поставки. "Северный поток-2" повышает потребность в диверсификации источников нашего газоснабжения", - пояснил Хабек.
Он добавил, что события последних недель и напряжение на границе Украины усилили опасения из-за того, что Россия может использовать поставки газа против интересов Германии.
"Если Россия продвинется в Украине, ей придется заплатить большую экономическую цену", - сказал Хабек.
- Напомним, 1 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае какой-либо тревожной ситуации в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное