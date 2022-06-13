Об этом сообщают на сайте Reuters.

По информации издания, пресс-секретарь немецкого правительства отказался подтвердить сообщение СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц поедет в Киев в четверг, 16 июня, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги должны приехать в Киев 16 июня. Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран. Об этом ранее сообщали в La Stampa.

По данным WSJ, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии планируют встретиться с Зеленским 16 июня.

12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев выполнения обещаний по поставкам оружия.

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