В немецком Потсдаме схватили британца: подозревают в шпионаже на Кремль
В немецком городе Потсдам правоохранители задержали гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в шпионаже на спецслужбы РФ
Об этом рассказывает "Радио Свобода".
По версии следствия, подозреваемый в незаконной агентурной деятельности работал в британском посольстве в Берлине и передавал документы, которые попадали к нему, сотруднику российской спецслужбы за вознаграждение.
Агента удалось найти благодаря совместной работе британских и немецких правоохранителей, уточняют в Генпрокуратуре.
Напомним, 21 июня в Германии задержали гражданина РФ по подозрению в работе на российские спецслужбы. Подозреваемый Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из немецких университетов.
С октября 2020 по июнь 2021 подозреваемый как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. Как минимум дважды во время этих встреч передавал информацию из университета, получая в обмен денежное вознаграждение.
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