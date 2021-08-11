В немецком Потсдаме схватили британца: подозревают в шпионаже на Кремль

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

По версии следствия, подозреваемый в незаконной агентурной деятельности работал в британском посольстве в Берлине и передавал документы, которые попадали к нему, сотруднику российской спецслужбы за вознаграждение.

Агента удалось найти благодаря совместной работе британских и немецких правоохранителей, уточняют в Генпрокуратуре.



Напомним, 21 июня в Германии задержали гражданина РФ по подозрению в работе на российские спецслужбы. Подозреваемый Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из немецких университетов.



С октября 2020 по июнь 2021 подозреваемый как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. Как минимум дважды во время этих встреч передавал информацию из университета, получая в обмен денежное вознаграждение.

