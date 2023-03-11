В немецком Карлсруэ злоумышленник захватил заложников: полиция провела спецоперацию и уволила людей
В немецком городе Карслруэ в аптеке злоумышленник захватил двух заложников, полиция вела переговоры, поздно вечером совершила штурм и уволила людей
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на германские СМИ.
Район возле площади Фестплац, где захватили заложников, был оцеплен на большой территории. Полиция попросила все окрестные магазины закрыться и начала переговоры со злоумышленником.
Поздно вечером полиция совершила штурм аптеки и задержала злоумышленника, сообщили правоохранители в Twitter.
"В 21:10 (22:10 по Киеву) в аптеку вошло спецподразделение полиции. Подозреваемый мужчина был задержан. В настоящее время продолжается обыск в помещении. По предварительным данным, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Перед началом штурма со злоумышленником несколько часов вели переговоры. Он, как сообщалось, потребовал выкуп в размере семизначной суммы евро (по некоторым данным, чуть более миллиона).
Пока мотивы задержанного мужчины и его личность не раскрывают.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное