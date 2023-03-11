Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на германские СМИ.

Район возле площади Фестплац, где захватили заложников, был оцеплен на большой территории. Полиция попросила все окрестные магазины закрыться и начала переговоры со злоумышленником.

Поздно вечером полиция совершила штурм аптеки и задержала злоумышленника, сообщили правоохранители в Twitter.

"В 21:10 (22:10 по Киеву) в аптеку вошло спецподразделение полиции. Подозреваемый мужчина был задержан. В настоящее время продолжается обыск в помещении. По предварительным данным, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Перед началом штурма со злоумышленником несколько часов вели переговоры. Он, как сообщалось, потребовал выкуп в размере семизначной суммы евро (по некоторым данным, чуть более миллиона).

Пока мотивы задержанного мужчины и его личность не раскрывают.