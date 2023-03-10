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В немецком Гамбурге произошла стрельба, погибли прихожане церкви Свидетелей Иеговы

10 мартa, 2023 пятница
09:44
Мир

Вечером 9 марта в Гамбурге (Германии) стрелок открыл огонь по прихожанам в церкви Свидетелей Иеговы в районе Альстердорф, известно о семи погибших

Об этом пишут в CNN.

В четверг вечером в зале Царства Свидетелей Иеговы в немецком городе Гамбург произошла стрельба, в результате которой, по данным Bild, погибли семь человек. Полиция считает, что нападающий действовал один.

По информации BILD, на верхнем этаже обнаружили седьмого мертвого мужчину. По данным полиции, есть признаки того, что это мог быть злоумышленник. Сами полицейские не стреляли.

"Нет никакой подтвержденной информации о мотивах преступления", - сообщила полиция в Twitter, призывая людей не делиться никакими неподтвержденными допущениями.

Мэр Гамбурга Петер Ченшер выразил "глубокое соболезнование" родственникам погибших, назвав сообщение об инциденте "шокирующими".

  • Напомним, 23 января в американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей - двое учеников получили смертельные ранения. Тогда же в Калифорнии произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 7 человек.
Криминал
Германия
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