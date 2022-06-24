В немецком бундесвере стало больше желающих уволиться со службы после 24 февраля, - СМИ

Об этом сообщает Spiegel.



С января по 2 июня в ответственное федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об отказе от службы.



По официальной информации, это вдвое больше, чем в прошлом году, в котором поступило 209 заявлений.



Известно, что около 528 посланных в этом году заявлений были от активных военнослужащих или резервистов. Отказывающиеся от службы часто обосновывали свои обращения тем, что "они не ожидали военного конфликта".



Все лица, которые отказываются от военной службы, могут ссылаться на свой статус отказывающихся от военной службы как в случае возобновления призыва, так и в случаях напряженности и защиты.

4 июня немецкий парламент дополнительно выделил 100 млрд евро на оборону. На эти деньги в ближайшие годы планируют закупить самое современное вооружение для немецкой армии, в частности самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи. Эти меры являются реакцией на подрыв российской агрессией в Украине европейского миропорядка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb