Об этом сообщило издание Spiegel.

Федеральные земли сообщили о 195 015 детях и молодежи из Украины в школах за 41-ю календарную неделю, завершившуюся в воскресенье. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра выросла на 1 213.

Количество учащихся касается общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.

Напомним, Еврокомиссия решила оказать еще на один год действие Директивы временной защиты для украинцев, спасающихся от войн

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

11 октября стало известно, что аналитики прогнозируют, что иммиграция в ФРГ в 2022 году превысит уровень кризисного 2015 года.