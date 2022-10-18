В немецких школах учатся более 195 тыс. украинских детей, - Spiegel
Число украинских учащихся в немецких школах выросло до более 195 тысяч
Об этом сообщило издание Spiegel.
Федеральные земли сообщили о 195 015 детях и молодежи из Украины в школах за 41-ю календарную неделю, завершившуюся в воскресенье. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра выросла на 1 213.
Количество учащихся касается общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.
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