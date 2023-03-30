В немецких школах сейчас учатся около 210 тыс. украинских детей

Об этом пишет Berliner Zeitung.

Количество зарегистрированных украинских учеников в немецких школах продолжает расти: федеральные земли сообщили о 209 602 детях и молодых людях из Украины, которые учились в течение недели с 20 по 26 марта.

Как сообщила Постоянная конференция министров образования и культуры земель в ФРГ, на прошлой неделе зарегистрировали еще 1683 ребенка из Украины на обучении в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах.