Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В провинциальных немецких газетах уже есть статьи о том, где в городах расположены бункеры, в каком они состоянии и куда бежать, и сообщается, что делать, куда бежать в случае ядерной войны. Это результат российской психологической войны. Потому что есть вот эти постоянные сигналы из Москвы, что ситуация в Украине будет переведена также на войну с НАТО", – сказал Умланд.



Политолог добавил, что все же Германия должна доставить в Украину артиллерию, однако, по его словам, неизвестно когда это произойдет.



"Насколько я понимаю, скоро из Германии хотя бы первая партия артиллерийского вооружения прибудет в Украину. Также есть сообщения, что Германия передаст в Украину современные противовоздушные системы, способные защитить город. Это дойдет до Украины, только вопрос - когда", - сказал он.

Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине. В частности, Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды - новые единицы артиллерии, а Германия - РСЗО.

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