В некоторых селах Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего дома, - ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. Очень тяжелая ситуация в громадах Бериславского района. В некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома, вся инфраструктура уничтожена, люди живут в погребах, а самые смелые уходят пешком, или через заминированную реку", - сказал он.

По его словам, в некоторых селах нет света, газа и воды. За минувшие сутки, 28 июля, россияне убили 7 человек.

"Полиция открыла 17 уголовных производств по военным преступлениям оккупантов против мирного населения Херсонщины. По информации правоохранителей, вчера россияне убили 7 мирных людей, еще 6 получили ранения. В результате ракетных атак повреждены и разрушены дома в четырех населенных пунктах", - сообщил глава области.

Дмитрий Бутрий также рассказал, что после точных ударов ВСУ по Антоновскому мосту представители партии "Единая Россия" закрыли свой пункт выдачи гуманитарной помощи и скрылись. В области россияне продолжают готовиться к аннексии территории. Оккупанты образуют "отделы милиции".

26 июля и.о. заместителя городского головы Херсона рассказал , что россияне перебрасывают под Херсон остатки техники с других направлений.

27 июля депутат Херсонского облсовета Хлань сказал , что Вооруженные силы Украины контролируют всякое передвижение российской техники в Херсонской области.

28 июля британская разведка утверждала , что в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.

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