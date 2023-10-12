В некоторых регионах Украины выпадут дожди, температура будет достигать +22 °C: погода на 13 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"13 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областей местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга - без осадков", - говорится в сообщении.

В Украине будет тепло

В течение пятницы, 13 октября, в Украине ожидается +14...+18 °C, на юге и западе +16...+22 °C.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, умеренный. Отмечается, что ветер немного стихнет после порывов.

Фото: Наталья Диденко

В столице будет кратковременный дождь

В Киеве в пятницу, 13 октября, пройдет местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет составлять +17...+18 °C.