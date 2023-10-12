В некоторых регионах Украины выпадут дожди, температура будет достигать +22 °C: погода на 13 октября от Натальи Диденко
В пятницу, 13 октября, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди, ветер будет северо-западным, умеренным. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+22 °C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"13 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областей местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга - без осадков", - говорится в сообщении.
В Украине будет тепло
В течение пятницы, 13 октября, в Украине ожидается +14...+18 °C, на юге и западе +16...+22 °C.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, умеренный. Отмечается, что ветер немного стихнет после порывов.
Фото: Наталья Диденко
В столице будет кратковременный дождь
В Киеве в пятницу, 13 октября, пройдет местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет составлять +17...+18 °C.
- В четверг, 12 октября, на большинстве территорий Украины прогнозировалась теплая и солнечная погода. В западных и северных областях небольшие дожди.
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